Passagens aéreas terão reajuste de 19,03% A partir da zero hora de hoje, Varig, TAM e Transbrasil passaram a operar com tarifas 19,03% maiores em todas as rotas domésticas, o aumento máximo permitido pelo governo. O último reajuste, de 10,92%, havia sido feito em junho de 1999. Nos bilhetes internacionais não haverá alterações. Com três aviões a menos na frota e dificuldades para operar rotas como a ponte aérea Rio-São Paulo, a Vasp é a única companhia aérea que não reajustará os preços dos bilhetes de imediato O anúncio de que haveria aumento nas tarifas foi feito na sexta-feira, dois dias depois de o governo autorizar reajuste dos preços dos combustíveis e eliminar o subsídio do querosene de aviação, que subiu 34,5%. O reajuste dos bilhetes deve ser publicado em portaria hoje pelo Ministério da Fazenda. TAM, Transbrasil e Varig acabaram, também, com tarifas promocionais. A passagem da ponte aérea podia ser vendido por R$ 175,00 por trecho. O bilhete da Varig custava R$ 160,00 e o da TAM e da Transbrasil, R$ 166,00. Agora ele custará R$ 208,00 nas três. Na Vasp, até sábado, quando os descontos que variam de 30% a 50% deverão ser reduzidos, a passagem da ponte continuará sendo vendida por R$ 175,00, sendo que o cliente paga a ida e ganha a volta.