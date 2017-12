Passagens: caras, mas com outras vantagens As empresas aéreas mais tradicionais oferecem maior comodidade ao passageiro, mesmo que a um custo maior. Elas até oferecem tarifas promocionais, mas há uma oferta pequena de passagens baratas e com muitas restrições, especialmente de antecedência na reserva. Com um maior número de vôos, o que representa mais opções para o passageiro, para as grandes empresas é mais fácil reacomodar os passageiros em caso de atrasos ou cancelamentos. A rede dessas companhias é mais abrangente, havendo muito mais opções de destinos e conexões, no Brasil e no exterior. A Varig, por exemplo, tem média diária de 406 decolagens e voa para 34 cidades brasileiras e 27 cidades em 18 países. Com a rede de associadas no exterior, é possível multiplicar os destinos. O serviço de bordo e de atendimento ao passageiro também tende a ser mais caprichado, incluindo serviços de classe executiva e primeira classe. Além disso, as empresas mais tradicionais oferecem programas que oferecem passagens grátis para o passageiro freqüente, como o Smiles, das empresas do grupo Varig (Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna) e associadas da Star Alliance; Fidelidade, da TAM; Transpass, da Transbrasil e a promoção "Na Vasp Você é 10". TAM e Transbrasil oferecem passagens baratas com restrições A TAM e a Transbrasil também oferecem descontos competitivos, mas com muitas restrições. A Transbrasil oferece tarifas noturnas com 50% de desconto, mas não há vôos para todos os destinos atendidos pela empresa à noite. A reserva deve ser feita com até duas horas antes do vôo. A empresa também oferece desconto para passagens com reserva confirmada com antecedência: 40% para 21 dias, 35% para 14 dias e 30% para 7 dias. A multa para remarcação de passagem é de R$ 50,00 e no caso de perda de vôo, cobram-se mais R$ 50,00. O bilhete pode ser remarcado para vôo sob as mesmas restrições (noturno ou com a antecedência determinada a partir da data da remarcação) ou para uma tarifa mais cara, pagando-se a diferença. A TAM também oferece desconto de 40% para passagens compradas com até 21 dias de antecedência e a taxa de remarcação de passagem é de R$ 30,00 para vôos nas mesmas condições (antecedência de 21 dias determinada a partir da data da remarcação). Em ambas as empresas, os vôos com o melhor desconto entre São Paulo e o Rio de Janeiro operam entre os aeroportos internacionais, mais distantes dos centros. A vantagem da TAM é no financiamento, em até cinco vezes sem juros no cartão; a Transbrasil, em até três vezes sem juros. Ambas também oferecem parcelamento entre 6 e 10 vezes, com juros de 2,7% mensais. Veja no link abaixo uma tabela resumindo a pesquisa de preços com as oito principais empresas nacionais e os endereços dos seus sites para reservas e informações na Internet. Confira também uma matéria sobre as vantagens e desvantagens das empresas regulares com políticas agressivas de descontos (Vasp e Gol) e outra sobre as empresas de fretamento, com as melhores ofertas do mercado.