Passagens: confira as opções mais baratas As empresas de fretamento participam do mercado com tarifas bastante competitivas, voltadas para quem quer o preço mais baixo sem se importar com as demais condições. É o caso da Fly, Nacional, e Rotatur/BRA (Brasil Rodo-Aéreo). Todas essas empresas operam vôos fretados, impondo multas pesadas para a remarcação e cancelamento de bilhetes. Perder ou ter de desmarcar o vôo significa perder quase todo o dinheiro pago. Portanto, deve-se chegar com bastante antecedência no aeroporto. O passageiro tem apenas 24 horas entre a reserva e a compra da passagem. Oferecem financiamento, mas com os juros mais altos do mercado: a Nacional, por exemplo, cobra 4,5% ao mês pelo parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Além de oferecer poucas opções de horários, os vôos muitas vezes têm escalas e operam de aeroportos menos convenientes, como o Internacional de Guarulhos (Cumbica) em São Paulo e o Internacional Antonio Carlos Jobim (antigo Galeão, no Rio de Janeiro). O número limitado de aeronaves e vôos limita a opção do passageiro e pode causar dor-de-cabeça no caso de atrasos e cancelamentos. A Rotatur/BRA, que voa com aeronaves da Varig e da Rio Sul, opera basicamente vôos noturnos. As demais oferecem grande variedade de preços, dependendo do dia do embarque. A Fly é o destaque no trajeto entre as duas cidades, com a menor tarifa cobrada, R$ 49. Nos vôos para as capitais nordestinas, há um pequeno acréscimo para o parcelamento em três vezes. Para Recife, por exemplo, a passagem passa de R$ 309 para R$ 339. Veja no link abaixo uma tabela resumindo a pesquisa de preços com as oito principais empresas nacionais e os endereços dos seus sites para reservas e informações na Internet. Confira também uma matéria sobre as vantagens e desvantagens das empresas mais tradicionais do mercado e outra sobre as empresas de perfil intermediário (Vasp e Gol).