Passagens de ônibus interestaduais e internacionais aumentarão As passagens de ônibus interestaduais e internacionais serão aumentadas em 9,29% a partir da zero hora do próximo domingo. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Segundo a ANTT, esse reajuste é composto de duas parcelas que, combinadas, chegam ao porcentual de 9,29%. Uma delas é a correção anual de 4,65% determinada nos contratos. Sobre este porcentual, foi aplicado também um aumento de 4,43%, resultado da revisão das planilhas tarifárias das empresas. Segundo a ANTT, a revisão das planilhas passará a ocorrer de quatro em quatro anos e tem como objetivo reequilibrar os contratos das operadoras. O reajuste não vale para as passagens das chamadas linhas semi-urbanas que são rotas interestaduais e internacionais que percorrem extensões iguais ou inferiores a 75 quilômetros, e que tenham característica de transporte rodoviário urbano. É o caso, por exemplo, das linhas que ligam Brasília às cidades localizadas no entorno do Distrito Federal, já no Estado de Goiás.