Passagens: Gol e Vasp são baratas e flexíveis A Vasp e a Gol têm uma política agressiva de descontos, mas oferecem vôos regulares e menos restrições nas passagens. São boas opções para quem aceita pagar um pouco mais para não ter de se sujeitar às inúmeras restrições impostas pelas empresas de fretamento, mas ainda a preços competitivos. Elas são especialmente atraentes para viajantes ocasionais, que não aproveitam os benefícios dos programas de milhagem das empresas de perfil mais tradicional (Varig, TAM e Transbrasil). A Vasp é a única entre as oito empresas pesquisadas que não cobra multa para remarcação de bilhetes ou para o passageiro que perde o vôo. Também não exige antecedência nem restringe o desconto para os vôos noturnos. O financiamento é em até três vezes no cartão de crédito. A empresa tem uma promoção especial entre São Paulo (Congonhas) e as cidades de Belo Horizonte (Pampulha), Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Brasília. A tarifa ida e volta, que deve ser paga à vista, entre São Paulo e Rio custa R$ 208,00. Os preços para os outros trechos também são bastante competitivos e os aeroportos, centrais. A Gol, cujo vôo inaugural foi realizado na segunda-feira, tem uma frota de seis aviões, com menos vôos que as empresas tradicionais, porém mais do que as operadoras de vôos fretados. Os preços dos vôos sofrem pequenas alterações em função do horário. Nos horários menos requisitados, como no horário do almoço, são mais baixos. No trecho São Paulo (Congonhas) - Rio (Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, antigo Galeão), por exemplo, dependendo do horário, a passagem pode custar R$ 79, R$ 94 ou R$ 99. A multa para remarcação ou cancelamento é de R$ 25,00, mas não é exigida antecedência. Veja no link abaixo uma tabela resumindo a pesquisa de preços com as oito principais empresas nacionais e os endereços dos seus sites para reservas e informações na Internet. Confira também uma matéria sobre as vantagens e desvantagens das empresas mais tradicionais do mercado e outra sobre as empresas de fretamento, com as melhores ofertas do mercado.