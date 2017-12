Passagens interestaduais e internacionais ficam mais caras As passagens de ônibus interestaduais e internacionais estarão 17,48% mais caras a partir de terça-feira. O reajuste, autorizado hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), será publicadoa no Diário Oficial de segunda-feira. A ANTT esclareceu, em nota, que o reajuste não vale para passagens das linhas semi-urbanas com extensão igual ou inferior a 75 quilômetros e com características de transporte urbano. Para para essas passagens, o reajuste será anunciado nas próximas semanas.