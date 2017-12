Passagens para Europa com desconto de 55% A Lufthansa está dando descontos de 55% nas passagens para Europa a partir de 31 de julho. E a passagem aérea em classe econômica para Munique, Frankfurt e mais 32 destinos custa US$ 666,00 durante a semana e US$ 688,00 nos finais de semana. Para o Oriente Médio, os descontos chegam a 45%. A viagem para Tel Aviv, em Israel, custa US$ 892,00 durante a semana e US$ 919,00 nos finais de semana. Quem pretende viajar para Cairo, capital do Egito, está custando US$ 849,00 durante a semana e US$ 877,00 nos finais de semana. A passagem para Istambul, na Turquia, está custando US$ 1.054,00 no meio de semana e US$ 1.079,00 nos finais de semana. Esta promoção é válida para emissão até 31 de agosto e os passageiros poderão embarcar até 7 de dezembro deste ano. A tarifa promocional de US$ 666,00 vale também para quem quer viajar para Milão, Florença, Roma e Veneza, na Itália, Londres, na Inglaterra, Nice e Paris, na França, Genebra e Zurique, na Suíça, Bruxelas, na Bélgica, Amsterdã, na Holanda, ou qualquer cidade da Alemanha. Para informações e reservas, basta ligar em São Paulo (0xx11) 3048 5800 e no Rio (0xx21) 3687 5000. Ou pela Internet (veja link abaixo).