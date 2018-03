Passagens rodoviárias interestaduais podem subir 28,32% As concessionárias de ônibus que fazem o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros querem um aumento de 28,32% nas passagens. O pedido já foi encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo o seu diretor-geral, José Alexandre Resende, mas a agência ainda não fixou o porcentual do reajuste, que deverá ser concedido no dia 13 de julho. Quinze dias antes, porém, a ANTT deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda a proposta com o índice de aumento. De acordo com Resende, o que pesa mais na composição da tarifa é o óleo diesel, responsável por 29,5% do preço total. Segundo ele, a variação do preço do diesel desde o último reajuste, no ano passado, chegou a 43%. No último aumento, em julho de 2003, o reajuste foi de 11,9% nas passagens. A ANTT, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), deverá rever a planilha de composição dos custos que serve de base para o reajuste. "Nossa idéia não é só analisar os insumos mas também os pesos dos componentes", disse há pouco Resende, no intervalo da audiência pública da ANTT que discute a proposta de resolução com regras para a definição de usuário com alto grau de dependência do serviço de transporte ferroviário.