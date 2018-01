Passeata contra a Alca e OMC fecha o Fórum Social A passeata contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), promovida pelos organizadores do Fórum Social Mundial para marcar o encerramento oficial do evento, em Porto Alegre, transformou-se numa manifestação pela paz, contrária ao iminente ataque dos Estados Unidos ao Iraque, e solidária à causa palestina. A faixa da comissão de frente da passeata dizia: "Marcha contra a guerra, a Alca e a OMC", e era carregada por cidadãos de países como Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, França, Iraque e dos territórios palestinos ocupados por Israel. A marcha iniciou-se com cerca de 20 mil pessoas - 15 mil que superlotavam o Ginásio Gigantinho e outras 5 mil que aguardavam do lado de fora - e depois foi ganhando novas adesões de gente que chegava de todos as lados. A tendência era repetir quase o mesmo número da passeata de abertura - cerca de 70 mil pessoas. Desta vez, o caminho percorrido foi o inverso. Os manifestantes deixaram o ginásio do clube de futebol Internacional e dirigiram-se para o Centro de Porto Alegre. Na anterior, eles saíram do Centro e encerraram a manifestação no anfiteatro Pôr-do-Sol, nas margens do Rio Guaíba e do Acampamento da Juventude, que abriga cerca de 30 mil jovens de todo o mundo. Os carros de som que acompanharam toda a marcha contrária à criação da Alca levaram para a multidão palavras de dirigentes dos mais diversos partidos de esquerda do Brasil e de organizações internacionais. Foi uma grande mistura de línguas. Havia palavras de ordem gritadas em português, espanhol, francês e inglês. Às vezes, usavam até jingles brasileiros, em outra língua, como o "Lula, lá", agora com outra letra: "Olê, olê, olê, Chávez, Chávez", em castelhano. Em solidariedade à causa palestina, as faixas acusavam: "Sharon (primeiro ministro de Israel) assassino"; a favor do Iraque, mostravam o rosto do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, numa montagem ao lado de Adolf Hitler. Ou então, atacavam os dois: "Bush, Sharon, terroristas assassinos". O PSTU, partido brasileiro de extrema esquerda, fazia um apelo: "Lula, rompa com a Alca e com o FMI". Vez por outra, um carro de som não levava as palavras de ordem da esquerda. Um deles, um pouco mais ao meio da passeata, tocava músicas da cantora baiana Daniela Mercury. Quem estava por perto dançava, mas portava as bandeiras de protesto contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas que, no entender dos locutores da manifestação, se criada significará a anexação dos países latino-americanos pelos Estados Unidos. Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre