Passeata nacional provocará perda de US$ 1 bi à Argentina A passeata nacional que se inicia hoje na Argentina representará uma perda de US$ 1,095 bilhão de dólares. Organizada pelo Bloco Piqueteiro Nacional, a passeata tem como objetivo a reivindicação de que "todos deixem seus cargos políticos e que haja eleições gerais com um governo do povo". O movimento não envolve somente os piqueteiros desempregados mas também pessoas engajadas nas assembléias populares dos bairros, funcionários públicos, aposentados, pensionistas e profissionais. As passeatas sairão de vários pontos do país com destino à Praça de Maio, em frente à sede do governo, onde será feita a concentração do dia 20 de dezembro, em comemoração ao primeiro aniversário do panelaço que provocou a queda de Fernando de la Rúa. A semana será de manifestações em toda a Argentina, reavivando o fantasma da repressão policial e das 31 mortes ocorridas em dezembro passado. A segurança está sendo reforçada nos principais supermercados do país, principalmente na grande Buenos Aires, onde já existem ameaças de saques.