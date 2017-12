Passionalismo não ajuda no crescimento, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, direcionou vários recados para o mercado financeiro por causa das reações adversas de ontem à ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Segundo Meirelles, o Banco Central encara com tranquilidade críticas e comentários. ?Mas surpresas de decisão demandam maturidade de analisar a razão dos erros da aposta, refazer a lição de casa e seguir em frente", afirmou ao participar de seminário realizado pelo Sindicato dos Bancos do Rio. Ainda se referindo às reações do mercado, Meirelles chamou a atenção também para a ineficácia do que chamou de "processo de transferência de culpa". Ele afirmou que a política monetária funciona no Brasil e, sobre ata divulgada Copom, afirmou que ela é "auto-explicativa". Meirelles citou várias especulações feitas no mercado no ano passado que não se concretizaram. "É como possíveis problemas com no resultado da balança comercial ou a estagnação da produção industrial no início do segundo semestre". Sobre a condução da política econômica do País, ele afirmou que o crescimento é o principal desafio da sociedade brasileira. "Desafios não são superados com mágica, mas com responsabilidade e trabalho, avaliou. "O debate presta serviço à análise responsável e serena, o passionalismo não ajuda no crescimento econômico". Meirelles citou números que, segundo ele, mostram uma "melhoria extraordinária" na economia desde o início do governo. Como exemplo, disse que o risco Brasil estava em 1.387 pontos no início de janeiro de 2003 e ontem estava em 473 pontos. Citou também que no primeiro dia do governo o dólar estava cotado a R$ 3,52 e, ontem, estava em R$ 2,92. Ele reiterou a decisão do BC de se manter firme no controle da inflação. Meirelles alertou que "a inflação é a melhor forma de financiar surtos de crescimento no curto prazo, mas a inflação alta não permite crescimento sustentado". Autonomia Ao comentar a frase dita ontem pelo presidente Lula sobre a autonomia do Banco Central ser um assunto de acadêmicos, ele afirmou que esta questão "está evidentemente sendo discutida no Congresso, que é quem tem prerrogativa para discuti-la". "A posição do governo sobre o assunto é definida pelo presidente e pelo comando político do governo que tomam as decisões necessárias em relação aos projetos mais importantes para o País", disse se esquivando de estender o tema, em entrevista coletiva após o término de sua palestra.