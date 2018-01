Pastore: 18,5% ao ano foi a melhor opção As incertezas do mercado externo têm forte influência no que decide o Comitê de Política Monetária (Copom). A opinião é do ex-presidente do Banco Central (BC), Affonso Celso Pastore. Ele acredita que o Copom não tinha outra alternativa no momento a não ser manter o juro onde está. Trata-se de uma atitude conservadora que pretende diminuir o impacto das oscilações do mercado externo. As economias da América Latina estão diretamente ligadas ao que ocorre no exterior, principalmente nos Estados Unidos, diz. Pastore explicou que as incertezas em relação ao desaquecimento da economia norte-americana têm provocado retração no fluxo de capitais para países emergentes. No Brasil, que adota o regime de câmbio flutuante, essa retração faz o real depreciar-se em relação ao dólar. Esse movimento, por sua vez, acaba impactando os índices de inflação, o que obriga o BC a ser cauteloso na definição das taxas de juros do País. Como esse cenário pode influenciar o crescimento da economia? Pastore disse também que as turbulências externas podem prejudicar o ritmo de crescimento econômico do Brasil em 2000. Na avaliação de Pastore, o Brasil deve crescer 3%. A estimativa oficial do governo brasileiro, que consta no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), é de que o PIB cresça 4% em 2000. Pastore explicou que as incertezas externas, sobretudo em relação à economia dos Estados Unidos, provocaram o encarecimento do crédito ao consumidor. Isso deve ter reflexos no ritmo da atividade econômica, já que o consumo tende a cair, provocando queda nas receitas das empresas. O ex-presidente do BC também alertou que se as cotações do dólar alcançarem R$ 2,00, o Banco Central (BC) será obrigado a elevar os juros básicos da economia para conter uma possível elevação da inflação. O aumento nos preços é uma das conseqüências do câmbio desvalorizado, através dos produtos importados e também pelo aumento dos preços internos, em reais, dos produtos exportados.