Pastore destaca que sociedade sofre menos com queda do dólar O economista Affonso Celso Pastore disse hoje que "dentro dos números atuais da economia brasileira cabe a valorização cambial" e acrescentou que "os exportadores estão sofrendo um pouco mais, mas a sociedade está sofrendo um pouco menos". Em palestra no seminário de 25 anos do Selic, a taxa básica de juros da economia, realizada hoje no auditório do Banco Central no Rio pela Andima, Pastore questionou quanto da valorização cambial recente é um problema, já que a vulnerabilidade externa do País está um pouco menor, o Brasil tem uma estrutura de comércio diversificada geograficamente e o dólar vem se depreciando em relação a várias moedas. Pastore disse ainda que a apreciação cambial do real frente ao dólar poderá elevar investimentos, já que pode baratear máquinas e equipamentos. Sobre as exportações, compartilha a visão de Pastore o economista-chefe do Goldman Sachs, Paulo Leme. Ele lembrou que o Brasil exporta para países com moedas valorizadas em relação ao dólar e que os dados mostram que, na conta das exportações do País, quase não houve apreciação do real nos últimos meses e, portanto, "não se perde com exportações".