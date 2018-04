Pastore ironiza previsões de Delfim "O ex-ministro Delfim Netto às vezes tem como fontes divindades, que o fazem prever coisas melhor do que eu." A afirmação é do ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, ao se referir à previsão feita ontem pelo ex-ministro e deputado federal Antônio Delfim Netto (PPB-SP). Durante palestra realizada na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Delfim previu que o FMI elevará a meta de superávit fiscal de 3,75% do PIB para 5,4%, assim que o novo presidente assumir o País. De acordo com Pastore, que cita um estudo do diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, uma meta de superávit fiscal de 3,75% do PIB é suficiente, desde que o câmbio não se deprecie de forma a elevar a relação dívida/PIB. "Mas isso é aritmética da dívida", diz Pastore, acrescentando que, no governo Fernando Henrique Cardoso, a taxa média de juros reais é de 10%, e reduzi-la a 9% exigiria a implementação de todas as reformas necessárias, o que agora vai depender da política econômica do próximo governo. Na opinião do economista, para melhorar a taxa média de crescimento do PIB - de 2,5% no atual governo - seria necessário implementar a reforma tributária e grandes investimentos em educação, além de reduzir a taxa de juros reais. Com relação ao câmbio, afirma Pastore, a definição da sua taxa depende do fluxo de capitais. "E se houver tudo isso, 3,75% de superávit fiscal é suficiente para equilibrar a relação dívida/PIB. Numa coisa eu concordo com o Delfim, é de que o FMI terá de conversar com o próximo governo, mas um julgamento sobre taxas dependerá muito das políticas macroeconômicas", disse.