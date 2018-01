Patinete: compare os preços Os pais que querem comprar um presente para o Dia da Criança com a certeza de que a compra será um "investimento seguro" já podem ir atrás do brinquedo eleito favorito da garotada: a patinete. O produto, que existe desde a década de 40, se modernizou e está disponível em vários modelos: de artesanais, feitos de ferro e madeira, a industrializados, de alumínio, aço e plástico. A maioria das patinetes tem rodas em polioretano, freio traseiro e base antiderrapante. O material mais indicado é o de alumínio, cujos modelos são dobráveis e mais leves. A Bandeirantes lançou um tipo específico para crianças de um ano e meio a quatro anos que, ao invés de ter duas rodas como os outros, tem três - duas são traseiras, de apoio. Confira na tabela abaixo os preços das patinetes, de acordo com o modelo, de algumas lojas paulistanas. Os preços variam de R$ 58,00 a R$ 210,00 dentre as lojas pesquisadas na cidade de São Paulo. LOJA MODELO/ MARCA PREÇO Nacional Brinquedos - (0xx11) 280-3359 Artesanal de madeira R$ 82,00 RiHappy - (0xx11) 3812-6876 Caloi "Detonator" (aço e alumínio) R$ 179,00 Caloi - (0xx11) 3872-5505 Caloi "Detonator" (aço e alumínio) Prox (aço e alumínio) Gizino (alumínio) Navajo (alumínio) R$ 162,00 R$ 159,00 R$ 210,00 R$ 210,00 Petit Ami - (0xx11) 3825-7117 Bandy Bandeirantes (ferro e plástico) Barbie ou Batman Bandeirantes - vem com uma mochila (ferro e plástico) R$ 69,00 R$ 99,00 Cuca Toys - (0xx11) 3873-2809 Artesanal de ferro, com 3 rodinhas Artesanal de madeira, com 2 rodinhas R$ 58,00 R$ 97,00 PB Kids - (0xx11) 4437-1099 Hero - importado (alumínio) Bandy Bandeirantes (ferro e plástico) R$ 178,90 R$ 67,90 Fera.com (site www.fera.com.br) Caloi "Detonator" (aço e alumínio) Mantis (aço cromado) R$190.67 R$ 129,00 Submarino (site www.submarino.com.br) Caloi "Detonator" (aço e alumínio) Mantis (aço cromado) Bandy Bandeirantes (ferro e plástico) Barbie Bandeirantes vem com uma mochila (ferro e plástico) Toy Power (aço cromado) R$159,80 R$ 119,00 R$ 59,71 R$ 84,51 R$ 129,63 Hipermercado Extra (Anchieta) - (0xx11) 4362-7533 Bandy Bandeirantes (ferro e plástico) R$ 177,00 Sport Star - (0xx11) 3062-9003 Caloi "Detonator" (aço e alumínio) Viper (aço) Gizino (alumínio) R$ 165,00 R$ 120,00 R$ 210,00 Ciclo Zanola - (0xx11) 265-1949 Caloi "Detonator" (alumínio) R$ 179,00 Veja em outra matéria os cuidados que devem ser tomados ao comprar patinetes.