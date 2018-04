Patrimônio de fundos no Brasil deve crescer 20% no ano, vê Anbid

No primeiro semestre, a tendência de expansão foi retomada com um aumento de 9,38 por cento do patrimônio líquido em junho frente a dezembro do ano passado, a 1,24 trilhão de reais.

"Se mantida a evolução dos mercados, o patrimônio da indústria de fundos brasileira deve crescer 20 por cenro até o final do ano", afirmou Alexandre Zákia, vice-presidente da Anbid.

Segundo Zákia, o Brasil está bem posicionado comparado com a indústria mundial de fundos.

A queda do patrimônio líquido dos fundos brasileiros em 2008 foi 1,87 por cento frente a 2007, enquanto a média da indústria europeia teve baixa de 25,4 por cento, a da Ásia recuou 30 por cento e a dos Estados Unidos, 20,3 por cento, de acordo com dados da Lipper Inc, empresa da Thomson Reuters que monitora fundos.

De janeiro a junho, a indústria de fundos brasileira apresentou captação de 25 bilhões de reais, segundo os dados finais divulgados nesta terça-feira. No mesmo período do ano passado, houve saída de 65,3 bilhões de reais.

A captação foi impulsionada pelos fundos de curto prazo, que registraram entrada líquida de 9,98 bilhões de reais, e pelos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que sozinhos captaram cerca de 13 bilhões de reais.

"O movimento verificado nos primeiros seis meses deste ano mostra que o mercado já está se normalizando", acrescentou Zákia.

Em junho, porém, a captação dos fundos de investimento ficou negativa em 7,86 bilhões de reais, com resgate líquido de 3,3 bilhões de reais dos fundos multimercados e de 3,1 bilhões de reais dos fundos DI. Ainda assim, Zákia avaliou que "é muito cedo para dizer que está tendo uma migração de recursos de DI para a poupança".

O vice-presidente da Anbid destacou que, com a queda da taxa de juros, é natural haver uma saída dos fundos DI para os de renda fixa, que ganham nesse cenário com a aplicação em títulos prefixados.

RENDA VARIÁVEL

De acordo com Zákia, a queda da taxa de juros também deve provocar um aumento da participação das aplicações em renda variável. "O Brasil tem muito a crescer na participação dos fundos de ações, que hoje representam 11 por cento da indústria, enquanto a média mundial é de 34 por cento."

Zákia acredita que essa participação dos fundos de ações possa chegar a 16 por cento até o final de 2010.

Da mesma forma, as aplicações em crédito privado também devem crescer, com os investidores buscando investimentos com retorno maior.

Em maio, o total de ativos de crédito privado na carteira dos fundos representava cerca de 23 por cento.

(Reportagem de Silvia Rosa)