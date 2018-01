Patrimônio do FGTS cresceu R$ 10 bilhões em 2005 Os ativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ficaram em torno de R$ 170 bilhões no fim do ano passado, cerca de R$ 10 bilhões a mais que em 2004, disse ao Estado o secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Paulo Furtado. O Relatório de Gestão do FGTS, que prestará as contas de 2005, está sendo preparado e deve ficar pronto em março. A maior parte do crescimento do fundo é reflexo do aumento do emprego formal, segundo Furtado. Deve-se ao fato de que a arrecadação bruta de contribuições ao FGTS foi superior aos saques em R$ 6,298 bilhões. Este valor de arrecadação líquida é recorde e embora seja pouco maior que o de 2004, que foi de R$ 6,180 bilhões, é também próximo da soma das arrecadações líquidas dos anos de 1995 a 2002, cujo total foi de R$ 6,518. Assim, se em 2006 a evolução dos números continuar crescente, como espera o Conselho Curador, a soma das arrecadações líquidas do FGTS no governo Lula, acumulada até o ano passado em R$ 17 bilhões, será mais de três vezes a acumulada nos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso. De 1997 a 1999, os saques superavam a arrecadação bruta, o que não mais ocorreu. Desde 2000, após a flutuação do câmbio em 1999 e ainda no governo anterior, as arrecadações brutas e líquidas têm sido crescentes, assim como os saques. A arrecadação bruta em 2005 chegou a R$ 32,2 bilhões, ultrapassando a marca dos R$ 30 bilhões pela primeira vez e superando em quase R$ 4 bilhões a de 2004. Os saques foram de R$ 25,9 bilhões. Segundo Furtado, cerca de 70% dos saques historicamente se devem à rescisão de contrato de trabalho, sendo o restante relativo a compra de imóveis, aposentadorias ou determinadas doenças. Dos cerca de R$ 170 bilhões de ativos FGTS, em torno de R$ 90 bilhões estão em operações de crédito, informou o secretário-executivo. São financiamentos nas áreas de habitação e saneamento, principalmente, e também em infra-estrutura. Mais R$ 50 bilhões estão aplicados em títulos públicos.