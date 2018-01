Patrões oferecem planos de saúde para domésticas A precariedade do atendimento na rede pública de saúde chama a atenção de alguns patrões de empregadas domésticas. Diante dessa realidade, não são poucos os que pensam em pagar um plano de saúde para a funcionária. Não há no mercado nenhuma modalidade específica para a categoria. A indicação do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo é o da Self Saúde com pagamento anual. O Sindicato lembra que não possui nenhum convênio com a empresa, mas aponta esse plano por ser uma opção acessível. A anuidade é de R$ 114,00 e mais R$ 30,00 por dependente. Nesse plano, o cliente tem acesso a médicos e exames laboratoriais pelos preços de tabela da Associação Médica Brasileira (AMB) e, também, à rede hospitalar com desconto. Em uma consulta médica, o cliente pagará R$ 28,75, independentemente do preço cobrado pelo profissional. Se precisar de uma consulta, o cliente terá de ir à Self ou telefonar e fazer um depósito do valor do exame ou da consulta. A empresa encarrega-se de marcar a consulta ou fornecer as guias de exame. Nos planos tradicionais, em que o cliente paga uma mensalidade, mas não arca com as consultas e os exames, as administradoras e seguradoras oferecem modalidades básicas. Apenas para ter idéia de preços, a Unimed São Paulo, por exemplo, oferece o Plano Maxivida, cujo custo vai de R$ 29,50 a R$ 129,50 por pessoa, de acordo com a faixa etária.