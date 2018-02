Paulinho faz lobby por jornada menor

Foram confeccionadas mil gravatas, na cor laranja, pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Cada gravata custou R$ 9 - ou seja, foram gastos R$ 9 mil. "Vamos distribuir uma gravata para cada deputado", disse Paulinho. Ao todo são 513 deputados federais. "Oh, povo rico!", brincou a deputada Gorete Pereira (PR-CE), enquanto Paulinho tentava pôr uma gravata nela. O corregedor da Câmara, Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), fugiu do sindicalista assim que o viu com uma gravata na mão. "Eu não, eu não", repetiu ACM Neto. Ainda não há data definida para que o projeto seja votado na Casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.