Paulinho otimista sobre acordo para setor automotivo O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, disse hoje, ao entrar no Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro Antonio Palocci para uma reunião em que será discutida a crise do setor automotivo, que a proposta dos trabalhadores é de redução do IPI para o carro popular de 10% para 5%, para o carro médio de 20% para 13% e para o carro grande de 25% para 20%. Paulinho disse ainda que a Força Sindical defende a redução do ICMS em diversos Estados mas acrescentou que os porcentuais serão discutidos com os respectivas governadores. O presidente da Força Sindical está confiante no fechamento do acordo que permita redução dos impostos, com consequente diminuição dos preços e garantia do emprego para os trabalhadores. Ele disse que sua esperança é baseada num telefonema recebido ontem. "Ligaram ontem às 11 horas para me avisar desta reunião", disse, referindo-se a alguém do governo. Além do minsitro Palocci, também participam da reunião o ministro do Trabalho, Jaques Wagner, representantes do Ministério de Desevolvimento e da Anfavea. "Quase precisaram derrubar o ministro para ele tomar uma medida" Paulinho chegou a fazer uma ironia com o estresse do mercado financeiro ontem. "Quase precisaram derrubar o ministro para ele tomar uma medida", disse, referindo-se aos boatos de ontem de que Palocci estaria demissionário. Paulinho afirmou que houve "pressão razoável" para que o governo tomasse medidas de auxílio ao setor automobilístico. O ministro da Fazenda dará entrevista coletiva após o término da reunião. Os empresários que chegaram para o encontro não falaram com a imprensa.