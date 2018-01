Paulinho reitera que Fazenda convidou e depois desmarcou O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, rebateu, hoje, em entrevista à Agência Estado, versão divulgada pelo Ministério da Fazenda de que a central não tinha sido convidada para nenhuma reunião sobre a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). "O Juscelino ligou para a minha secretária para convidar e depois ligou para desmarcar", disse Paulinho, referindo-se ao chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Juscelino Dourado. Para Paulinho, virou uma "reunião de amigos" a audiência que o ministro Antonio Palocci terá hoje com o presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez Feijoó, para discutir a correção da tabela do IR. ?O que a gente sabe é a CUT pressionou para as outras centrais não participarem. O ministro não precisa se reunir comigo. O que ele precisa é corrigir a tabela", disse. O dirigente da Força Sindical lembrou que a entidade vem fazendo diversas manifestações pela correção da tabela, além de ter entrado na Justiça com uma ação contra a decisão do governo de mantê-la congelada. Veja mais informações sobre o assunto no link abaixo.