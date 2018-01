Paulistano confia em bancos mas reprova tarifas Para 63,4% dos paulistanos com mais de 18 anos, o sistema de tarifas bancárias varia de regular a péssimo. No entanto, 63% destes avaliam os serviços bancários como confiáveis e de boa qualidade; outros 78% acham que a imagem das instituições financeiras é positiva. As conclusões são de um estudo apresentado hoje pelo instituto Omni Marketing. O instituto informou ainda que está lançando um sistema de pesquisa que pode ser acompanhado em tempo real, o Omniweb 2.0, desenvolvido pela Cadmus, na plataforma .Net da Microsoft. Foram ouvidas 400 pessoas, homens e mulheres de todas as regiões da capital paulista, sendo 43,3% não correntistas e 56,4% correntistas de algum banco e assinantes de pelo menos uma linha telefônica. Segundo uma das sócias da Omni, Irma Ferreira, "a principal vantagem do sistema Omniweb 2.0 é permitir que o cliente selecione os resultados e busque novas informações conforme as necessidades e interesses do momento".