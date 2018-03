Paulistanos estão pensando em comprar menos O desemprego, os baixos salários, os juros altos e a provável guerra dos EUA contra o Iraque estão comprometendo as perspectivas de consumo nos próximos meses dos moradores da região metropolitana de São Paulo. Um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) no final de fevereiro com 312 consumidores registros no Serviço Central de Proteção ao Crédito mostrou que 50% deles não pretendem fazer compras nos próximos meses, 25% têm de comprar e outros 25% ainda não se decidiram. Na pesquisa anterior, em setembro de 2002, 44% dos entrevistados tinham intenção de ir às compras e 28% não pretendiam consumir. O pessimismo atual é maior quando se trata de compras a prazo. De acordo com o economista Marcel Solimeo, as altas dos juros têm impacto forte sobre as intenções do consumidor. No ano passado, os porcentuais obtidos foram menos pessimistas, apesar das incertezas do processo eleitoral naquela época. "Sempre que os juros sobem, as ligações ao SPC (serviço de consultas de apoio ao crédito da entidade) caem no período imediatamente seguinte", disse. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) também apurou uma queda de 4,55% em relação ao mês passado do Índice de Intenção do Consumidor (IIC), que passou de 102,51 para 97,85 pontos. Houve queda de 0,41% em relação ao resultado de março de 2002. A Fecomercio apontou como causa a expectativa da guerra entre Estados Unidos e Iraque mencionada por 14,6% dos consumidores, e a possibilidade de aumento do desemprego, lembrada por 26%. A pesquisa da ACSP constatou também mudanças nas características da inadimplência com relação aos pagamentos feitos com cheque. As compras pagas com pré-datados perderam espaço para as compras com cheque à vista. Em junho do ano passado, 90% das pendências tinham sido originadas por pré-datados e 10% por cheques à vista. Agora, os porcentuais passaram para 79% e 21%. Além da cautela do comércio em aceitar compras parceladas, os números estão embutindo também os efeitos das aberturas indiscriminadas de contas pelos bancos e a conseqüente emissão de talonário de cheques, de acordo com avaliação de Solimeo. Esta ampliação do número de contas bancárias estaria contribuindo também para reforçar o comportamento dos emissores de cheques sem fundo. O acompanhamento feito pela associação indicou que 78% dos cheques foram dados por 32% dos emitentes. Ou seja, a maior parte dos devedores são pessoas que emitiram mais de 10 cheques sem fundos beneficiados pela facilidade de acesso a talões. Há três anos, a média de cheques sem fundo por emitente era de 6. Agora está em 11. As principais causas da inadimplência manifestada pelos entrevistados são as mesmas das pesquisas anteriores: 48% alegaram desemprego e 14% disseram ter ´emprestado´ o nome para outros comprarem. Em terceiro lugar, representando 12% das respostas, apareceu o descontrole dos gastos. Um dado positivo revelado pela pesquisa foi que 60% das pessoas que alegaram ter perdido o emprego informaram que já estão empregadas novamente. Segundo o levantamento, a maior parte dos inadimplentes tenta resolver suas pendências o mais rápido possível. A partir da entrada no SPC, 65% das pessoas conseguem cancelar a dívida nos primeiros 60 dias, sendo que 52% regularizaram a situação no primeiro mês. Perto de 23% dos débitos têm mais de 180 dias. Solimeo informou também que caiu ligeiramente, em relação a fevereiro de 2002, o valor médio devido pelos inadimplentes, de R$ 760 para R$ 730. As cifras variam muito de acordo com o segmento pesquisado.