Paulistanos não gastarão mais de R$ 60 com presentes A maioria dos paulistanos (67%) não deve desembolsar mais que R$ 60 com a compra do presente deste Natal. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) com 900 consumidores da região metropolitana de São Paulo. Apenas 12% pretendem gastar entre R$ 60 e R$ 80 e 22%, acima deste valor. Mesmo assim, a intenção de dar presente neste Natal não é generalizada. Segundo o levantamento, 26% das pessoas responderam que não vão se preocupar com isto, ante 72% que querem comprar alguma lembrança. Dos que vão presentear, 57,9% pensam em comprar bens duráveis, com destaque para brinquedos (43,9%) e CDs (23,8%). Outros 42,08% devem escolher os semiduráveis, principalmente roupas e perfumes/cosméticos. Vendas Na segunda semana do mês, o comércio na região metropolitana de São Paulo vendeu 5,2% mais que no mesmo período do ano passado. Na primeira semana, com o pagamento do 13.º salário e dos vencimentos de novembro, as vendas haviam crescido 6,41%. As lojas de vestuário, tecidos e calçados e os supermercados foram os que tiveram melhor desempenho (semiduráveis com 7,10% e não-duráveis com 5,98%). Em todos os segmentos pesquisados (duráveis, não-duráveis, semiduráveis, comércio automotivo e material de construção), o cartão de crédito tem sido o meio de pagamento mais utilizado. Na média dos segmentos, o cartão representa 36,17% das transações, contra 30,85% do crediário (carnês), 17,02% das vendas à vista (cartão, cheque e dinheiro) e 15,96% do pré-datado.