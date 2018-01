Paulistanos protestam contra posição dos EUA na OMC Cerca de 500 pessoas realizam um protesto esta manhã na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Entre os manifestantes estão integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a passeata saiu da Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, e segue para o Consulado Norte-Americano, na Rua Padre João Manoel, 933, nos Jardins. Conforme a Polícia Militar, que acompanha o movimento, o protesto é contra a posição dos EUA ante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), que acontece em Cancún, no México, e também contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca).