Paulo Renato presidirá conselho da Fiesp na área social O ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza será o presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social do Instituto Roberto Simonsen da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo o presidente da entidade, Paulo Skaf, Paulo Renato terá como vice a empresária Viviane Senna. O conselho vai tratar das estratégias de atuação social da indústria paulista. De esta sexta até o próximo dia 23, serão instalados os oito conselhos superiores do IRS. O Conselho Superior Estratégico da Indústria, presidido por Paulo Skaf, iniciou os trabalhos nesta sexta-feira. Este grupo vai trabalhar basicamente com questões ligadas ao desempenho da própria entidade, aconselhando diretamente o presidente. Pela manhã, foi a vez do Conselho Superior de Infra-Estrutura, presidido por Fernando Xavier Ferreira, também principal executivo da Telefônica. Na segunda-feira, o Conselho Superior de Economia, presidido pelo deputado federal Delfim Neto, realizará sua primeira reunião para discutir as principais questões que preocupam a indústria do ponto de vista da economia. Skaf adiantou que, no momento, o câmbio baixo e os juros altos são motivo de preocupação para os industriais. Skaf afirmou que não participará da instalação do Conselho Superior de Economia porque será empossado na mesma data no conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).