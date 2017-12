Paulo Skaf quer redução de impostos O presidente eleito da Fiesp, Paulo Skaf, disse que, a partir de agora, a entidade voltará a ter uma participação mais ativa no destino da economia do País. O empresário, que toma posse no próximo dia 27, adiantou que vai postular junto ao governo do Estado uma redução do ICMS das cadeias produtivas. "Algumas cadeias produtivas tiveram redução de 18% para 12% com aumento de arrecadação", destacou o industrial em entrevista ao Jornal da Cultura. "Por que não estudarmos a redução para todas as cadeias produtivas do Estado de São Paulo", indagou, referindo-se a um encontro que manteve ontem com o governador Geraldo Alckmin. "Há a necessidade de um diálogo em que a gente passe a influenciar antes que as coisas aconteçam." Nova era de crescimento Paulo Skaf previu que neste ano o crescimento da economia deverá superar os 5%, mesmo assim ele demonstrou ainda ter dúvidas sobre a durabilidade dessa recuperação econômica. "Nós queremos é um crescimento sustentado, em que a gente passe a ter uma nova era com uma década de crescimento, ou duas décadas de crescimento", pregou. Ele destacou alguns fatores que poderiam atrapalhar o crescimento: os gargalos na infra-estrutura, a elevada carga tributária, os juros elevados, a taxa Selic, os spreads bancários. "Nós não podemos acreditar que se não for feita uma mudança em muitos desses pontos nós teremos um crescimento sustentável de que o Brasil tanto necessita." Mudança de cenário A exemplo do atual presidente da Fiesp, Paulo Skaf também atacou a taxa de juros e o spread bancário. "Nós temos de encarar que não existem essas taxas de juros absurdas", criticou. Ele descreveu que enquanto o crédito no Brasil alcança hoje 24% do PIB, no Chile chega a 60%, nos Estados Unidos é 110% e no Japão é 150% do PIB. "E no Brasil, há 20 anos, era de 80% do PIB", lembrou. "Nós temos de mudar esse cenário para um outro cenário propício ao crescimento."