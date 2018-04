Paulson admite ter ameaçado BofA

Parlamentares da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acusaram o ex-secretário do Tesouro Henry Paulson de induzir no ano passado os executivos do Bank of America a manter as negociações de compra do banco de investimentos Merrill Lynch, apesar das bilionárias perdas financeiras da instituição. Em seu esforço para estabilizar os mercados financeiros à beira do colapso, Paulson ainda teria mantido em segredo a promessa de oferecer ajuda pública ao banco para que fosse concretizada a negociação. Paulson reconheceu, em seu depoimento ao Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara, que alertou o presidente do Bank of America, Kenneth Lewis, de que poderia perder seu cargo caso cancelasse a compra. Segundo o ex-secretário, o recuo poderia mostrar uma "colossal falta de bom senso". No entanto, o ex-secretário mantém a opinião de que não fez nada "inapropriado". A alegação é que "nessas circunstâncias", seria justificada a demissão dos executivos do banco pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). "Referindo-me aos poderes de supervisão do Federal Reserve, minha intenção era passar uma mensagem forte", justificou. Paulson ainda prometeu extraoficialmente ajuda do governo ao Bank of America para absorver parte das perdas ao adquirir Merrill Lynch. Ele disse que se recusou a registrar a oferta por escrito, porque os detalhes eram vagos e teriam de ser divulgados publicamente pelo Departamento do Tesouro. O ex-secretário negou que tenha pedido a Lewis para esconder as perdas potenciais dos acionistas com a negociação, mas afirmou que manteve as negociações privadas para prevenir que a divulgação pudesse provocar novas flutuações no mercado. "Nós não queríamos provocar pânico exagerado nas pessoas e tornar tudo pior", justificou. O Bank of America, que finalmente realizou a fusão, aceitou US$ 45 bilhões em auxílio federal, incluindo US$ 20 bilhões vinculados à negociação. Em testemunho anterior, o presidente Fed, Ben Bernanke, negou ter ameaçado Lewis e afirmou nunca ter pedido a ninguém mais para fazê-lo. Mas outra autoridade do Fed teria sugerido isso em um e-mail obtido pela Assembleia investigadores. Republicanos e democratas culparam Paulson por não informar o Congresso sobre as negociações. "Os americanos, os investidores e o Congresso foram mantidos na sombra", disse o democrata Edolphus Towns, presidente do comitê. "Não houve supervisão para determinar se o acordo teria sentido. Na minha opinião, isso é inaceitável e temos de evitar que ocorra de novo", disse. O republicano Jim Jordan acusou o ex-secretário de "engajar-se em um padrão de intimidação e engano". E o democrata Dennis Kucinich disse que Paulson ficou cego para as evidências de que o banco estava segurando informações dos seus acionistas.