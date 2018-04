Paulson diz que esboçou projeto para ajudar setor automotivo

O secretário do Tesouro, Henry Paulson, afirmou nesta quarta-feira, 12, que esboçou um projeto de lei como forma de conceder fundos de emergência para a indústria de automóveis. Por enquanto, ele disse que o programa de socorro do Tesouro de US$ 700 bilhões foi concebido para as firmas financeiras, e não as companhias de automóveis. Veja também: Crise financeira afeta atividades da GM nos EUA e Brasil Pelosi quer aprovar ajuda às montadoras rápido, dizem fontes Setor automotivo sofre 1ª queda anual de vendas em outubro BB socorre montadoras com R$ 4 bi Estoque de veículos novos já supera a produção De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Ele observou que o Congresso recentemente aprovou uma legislação para fornecer US$ 25 bilhões para as montadoras. Uma opção para obter dinheiro adicional para Detroit seria "fazer uma emenda naquela lei e tornar (as montadoras) disponíveis (aos novos fundos)", disse Paulson durante entrevista coletiva à imprensa. O secretário do Tesouro disse que a administração Bush acredita que a indústria automobilística é crítica para os EUA, mas qualquer solução para os profundos problemas da indústria precisa conduzir a viabilidade no longo prazo.