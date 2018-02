Paulson diz que preocupações do setor imobiliário serão contidas O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirmou nesta segunda-feira que os problemas no mercado de financiamento imobiliário de alto risco podem ser contidos e não prejudicarão a economia como um todo. "Houve uma correção bastante significativa no setor imobiliário. Acho que estamos no fim ou perto do fim (da correção)", afirmou ele à televisão CNBC. "Eu não nego que há um problema com o mercado subprime (de financiamento de alto risco), mas... ele está bastante contido." Paulson acrescentou que a economia está "muito, muito saudável", apesar dos problemas nesse setor. (Por Glenn Somerville)