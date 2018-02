Paulson minimiza volatilidade dos mercados globais O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirmou nesta quinta-feira que a queda dos mercados globais de ações é um caso de volatilidade que está sempre presente nos mercados financeiros. "Nós sempre vamos ter volatilidade", disse Paulson em entrevista à Bloomberg Television. "O que nós vamos ver agora é que o risco está sendo reprecificado e, conforme nós tivermos uma avaliação mais ampla, vamos observar volatilidade." Paulson disse que a economia norte-americana está saudável e que a expansão global ainda é forte, o que ele considera reconfortante. No entanto, o secretário sugeriu que isso também tinha levado os investidores a serem menos cautelosos. "O que eu tenho dito há algum tempo é que, no momento em que tivermos um período estendido de bons mercados, situação econômica benigna, existe uma tendência para relaxamento e você pode ver excessos", afirmou. "Eu acredito que esse é um alerta que diz que aqueles que concedem empréstimos precisam ser cuidadosos quando precificam os riscos, quando estruturam os títulos mobiliários... eu gostaria de ver mais disciplina tanto da parte dos que concedem crédito como dos tomadores." Em resposta a perguntas, Paulson declarou que os EUA estão vivendo "uma correção muito importante" no setor imobiliário, que levará tempo a ser resolvida. Ele acrescentou que durará mais ainda para corrigir os problemas nos mercados de financimento imobiliário de alto risco, que servem a tomadores de empréstimo com menor crédito. "Nós dissemos repetidamente que isso será muito problemático para vários proprietários individuais de residências", afirmou o secretário. "Mas, de novo, acredito que isso será amplamente contido. Eu não acho que isso impõe um risco sério à economia em geral porque nós tempos uma economia diversa, saudável." (Por Glenn Somerville)