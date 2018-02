Paulson não vê pressa para pacote de estímulo econômico O secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, disse nesta segunda-feira que o governo Bush está estudando como dar um empurrão na economia em meio à correção no mercado imobiliário, mas ressalvou que não há pressa para isso. "Nossa meta mais imediata é minimizar o impacto sobre a economia real", disse em trecho de discurso a ser realizado em Nova York. "Isso vai exigir paciência enquanto avaliamos cuidadosamente os próximos passos." "Trabalhar a situação atual e ter a política certa é mais importante do que anunciar rapidamente essa decisão", acrescentou Paulson. Tem crescido a expectativa de que Bush possa apresentar um pacote de estímulo para a economia no discurso sobre o Estado da União, programado para 28 de janeiro. Paulson disse que a crise imobiliária vai durar algum tempo, e acrescentou que o impacto dela já estava aparente nos dados de emprego de dezembro, quando apenas 18 mil vagas foram criadas fora do setor agrícola. "Provavelmente vamos ter novas indicações de crescimento mais lento nos próximos meses e semanas", alertou. "A grande quantidade de casas à venda vai contribuir para um ajuste prolongado, e representa de longe o principal risco." Mas Paulson disse que uma correção no mercado imobiliário --caracterizada pela queda dos preços das moradias e pelas vendas fracas-- era "inevitável e necessária" após anos em que bancos e outros concessores de hipotecas praticaram regras "frouxas" para o crédito e os preços subiram muito rápido. (Reportagem de Glenn Sommerville)