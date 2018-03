PDT diz que fará reunião para analisar medidas do PAC O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse nesta segunda-feira que considera um avanço a apresentação de um programa de governo, mas falou que seu partido vai examinar as medidas anunciadas. Lupi informou que para analisar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PDT formará um grupo de acompanhamento da política econômica do governo. De acordo com ele, o partido tem preocupação quanto à utilização do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) no PAC. "Esse dinheiro não pertence ao governo, é dos trabalhadores, e precisamos ter algumas preocupações", afirmou Lupi. Ele disse que, até agora, não teve informações de que o PAC vá mexer na questão dos juros. Segundo Lupi, a redução das taxas de juros aceleraria o crescimento da economia do País. Lupi chegou ao Planalto acompanhado do líder do PDT na Câmara, deputado Miro Teixeira (RJ). Eles participaram da reunião do Conselho Político, formado pelos dirigentes dos partidos que formam a base de apoio ao governo no Congresso.