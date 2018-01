PDVSA diz que 80% dos petroleiros voltaram ao trabalho Cerca de 80% dos petroleiros e 50% do pessoal administrativo da estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) retornaram ao trabalho, disse um porta-voz da companhia. A paralisação nacional contra o governo de Hugo Chávez já dura 53 dias e derrubou a produção e a exportação de petróleo. "Podemos assegurar que os empregados estão retornando ao trabalho e gradualmente a PdVSA vai se normalizar e voltar à plena capacidade", disse ele. A empresa tem 20 mil petroleiros. O porta-voz não soube dizer se a estatal vai suspender a força maior colocada em prática desde o começo de dezembro. "Ainda é cedo demais para falar sobre isso", afirmou. A força maior é uma clásula em contratos que permite a um comprador ou vendedor se desobrigar de determinações contratuais por causa de circunstâncias inesperadas ou extraordinárias. O presidente da estatal, Alí Rodríguez, afirmou que a força maior só será suspensa quando os compromissos mínimos com os clientes puderem ser atendidos. Rodríguez informou à agência de notícias estatal Venpres que aproximadamente 75% dos petroleiros e 50% do pessoal administrativo retornaram ao trabalho.