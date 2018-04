PDVSA e Petrobrás voltam a negociar

A Petrobrás e a estatal venezuelana PDVSA retomaram ontem as negociações sobre uma parceria na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que terá capacidade para processar 230 mil barris de petróleo pesado por dia - 50% do Brasil e 50% da Venezuela. O acordo é parte do processo de integração energética da América do Sul. Segundo a Petrobrás, a previsão é que o acordo seja firmado em setembro. A refinaria já está em construção.