Sob protestos, proposta que limita gastos públicos passa pelo 1º teste na Câmara

Em uma vitória considerada "acachapante" pelo relator Darcísio Perondi (PMDB-RS), a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 6, o texto-base da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que propõe a criação de um teto para o crescimento dos gastos públicos. Foram 23 votos a favor contra sete. Para a aprovação, eram necessários 16 dos 30 votos.

O resultado ficou exatamente dentro do previsto pelo governo, que já havia conseguido que sete partidos da base fechassem questão à favor da proposta. Com isso, a principal medida fiscal do governo Michel Temer passou pelo seu primeiro teste no Parlamento.

Deputados derrubaram todos os oito destaques ao texto-base apresentados pelos parlamentares. Assim, a matéria segue para o Plenário da Câmara, cuja votação em primeiro turno está prevista para a próxima segunda-feira, 10.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Manifestantes. O presidente da Comissão Especial, deputado Danilo Forte (PSB-CE), expulsou dois manifestantes durante a reunião que discute a proposta. No fim da tarde, um deles gritava "não à PEC da morte" e empunhava cartaz contrário à medida.

"Você quer ser retirado? Então se cale por favor", disparou Forte. O manifestante respondeu com o mesmo grito, ainda mais alto. O presidente da comissão então solicitou que os seguranças da Casa o retirassem do plenário. "Sem violência por favor", pediu o pessebista.

Mais cedo, um professor foi removido após ter dito que "não tem nem papel para limpar a bunda nas escolas". Diante da truculência dos seguranças, ele desmaiou no corredor e teve de ser atendido pelo departamento médico da Câmara. O professor já foi liberado, segundo Forte.

Desde a primeira expulsão, um grupo de manifestantes que foi impedido de retornar ao plenário protesta no corredor das comissões. Todos eles gritam "não à PEC da morte".