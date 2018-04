Pecuaristas fazem boicote na Argentina A ala do setor agropecuário insatisfeita com as políticas do governo de Néstor Kirchner iniciou nesta segunda-feira, 30, um boicote que promete durar até o dia 14 de maio. Convocado pela Confederação de Associações Rurais de Buenos Aires e La Pampa (Carbap), o movimento reivindica a liberdade do mercado de carne e a eliminação dos valores de referência. O boicote não deve provocar desabastecimento de carne, já que o governo fechou um acordo com os frigoríficos, Sociedade Rural Argentina (SRA), Federação Agrária (FAA), Coninagro e Frente Agropecuário Nacional (FAN) para abastecer o mercado. "Não haverá desabastecimento porque há um enorme estoque de carne nas câmaras frigoríficas que serve para 30 ou 40 dias", afirmou o secretário da Carbap, Jorge Srodek. No entanto, ele considera que o Mercado de Liniers, onde o boi gordo é negociado, começará a sofrer algum impacto "depois de amanhã (quarta)". Esta segunda-feira foi um dia normal em Liniers, onde entraram mais de quatro mil cabeças, "mas vamos ver a redução da entrada de boi nessa quarta, salvo se houver a entrada de animais do Exército", afirmou Srodek. O pecuarista explicou que "há mais de um ano e meio que estamos lutando pelo valor da carne, mas o governo não entende que não somos nós, produtores, quem formamos os preços, mas sim a cadeia de comercialização e é essa cadeia que o governo tem que controlar". Srodek considera que o governo "não conseguiu controlar toda a cadeia" e o resultado é visível: os cortes com os preços fixados pelo governo desapareceram das prateleiras, mas os mesmos são encontrados com ágio de até 20%. "O governo conseguiu baixar o preço do gado em pé em até 40% e nada dessa brutal queda foi trasladada ao consumo. E os funcionários insistem em nos colocar como vilões. Essa situação tem que ser corrigida imediatamente", destacou Srodek. Além disso, ele afirmou que o setor "é contra o controle de preços porque só a oferta e a demanda têm que valer no mercado da carne". O criador de gado conta que um quilo de filé em Tres Arroyos, província de Buenos Aires, custa entre 11 e 12 pesos, mas esse mesmo corte custa 25 pesos na cidade de Buenos Aires. "Alguma coisa acontece aí nesse meio", suspeitou.