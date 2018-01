Pecuaristas querem prolongar greve contra Kirchner As Confederações Rurais Argentinas (CRA), uma das três associações ruralistas que desde o domingo realizam uma greve em protesto contra a política econômica do governo do presidente Néstor Kirchner, pode prolongar a paralisação mais além dos nove dias originalmente programados. Nesta quarta-feira, o presidente da CRA, Manuel Cabanellas, afirmou que a associação está avaliando a prolongação da greve, já que a Ministra da Economia, Felisa Miceli, não está disposta a dialogar com os produtores. A paralisação entra nesta quinta-feira em seu quinto dia. Mais de 80% dos produtores de todo o país aderiram ao protesto, que foi marcado nesta quarta por "tratoraços" em várias cidades do interior da Argentina. Marchas de protesto estão programadas em diversos pontos do país até segunda-feira. A prolongação da greve conta com o apoio dos produtores da província de Buenos Aires, Sante Fe e La Pampa. As associações ruralistas também avaliam a possibilidade de encerrar a greve tal como previsto inicialmente, na segunda-feira que vem, e retomar a paralisação após o Natal. A idéia é pressionar o governo até que este aceite dialogar com os produtores. A paralisação - liderada principalmente por representantes pecuaristas - causou uma queda de 73% no envio de carne aos mercados. O governo está tentando minimizar o efeito da greve - e o conseqüente desabastecimento - com o envio de gado pertencente às Forças Armadas para os mercados (o Exército e a Marinha possuem mais de 50 mil cabeças, destinadas originalmente para o auto-abastecimento). Greve Três das quatro grandes associações ruralistas da Argentina (a CRA, a Federação Agrária e a Sociedade Rural) estão em greve em protesto contra o congelamento de preços, a tabela de referência de preços (que implicou na redução do preços de vários produtos), as retenções sobre as exportações e a restrição das vendas ao exterior de alguns produtos, entre eles, a carne bovina. Os produtores agropecuários são o primeiro setor empresarial que ousa desafiar a política de congelamento de Kirchner, que está obcecado em conseguir uma inflação de único dígito neste ano. Para isso, o governo está pressionando diversos setores empresariais desde dezembro do ano passado para manter estáticos os preços dos mais variados produtos. Há dois meses Kirchner conseguiu renovar os acordos de congelamento até dezembro de 2007. O plano do governo é que o congelamento dure até as eleições presidenciais de outubro do ano que vem. Um dos principais pontos de apoio na política de congelamento de Kirchner é o preço da carne, produto o qual os argentinos são os maiores consumidores do mundo, em um total de 65 quilos per capita anual. Rebeldes Uma das ferramentas para pressionar os empresários é a Lei de Abastecimento, criada em 1974 pelo presidente Juan Domingo Perón. Revogada parcialmente em 1991 no governo de Carlos Menem e reativada por Kirchner em outubro passado. A lei pune com prisão os empresários que provocarem o desabastecimento, além de pesadas multas às empresas e até o fechamento das mesmas. A primeira vítima da lei foi a empresa Shell, que na quarta-feira, a modo de recado indireto aos produtores agropecuários, foi multada em US$ 7,6 milhões pela acusação de desabastecimento de óleo diesel em 23 postos de gasolina. No entanto, apesar da lei, começam a aparecer sinais de rebeldias em setores empresariais que não aceitam o congelamento de preços. Esse é o caso dos postos de combustível na província de Tucumán, no norte do país, que aumentaram o preço do gás para automóveis em 12%. Outro setor que ameaça rebelar-se são as empresas de planos de saúde, que exigem que o governo as autorize a implementar um aumento de 22% nas mensalidades. De olho nas eleições - e para garantir a popularidade - o governo rejeita categoricamente qualquer elevação de preços e tarifas.