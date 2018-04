Pecuaristas voltam a vender para frigoríficos O presidente do Fórum Permanente de Pecuária de Corte da Confederação Nacional da Agricultura, Antenor Nogueira, informou que as vendas de carne bovina para os frigoríficos, que estavam paralisadas por divergências com relação a preços, estão normalizadas. Segundo ele, a indústria voltou a pagar os preços que estavam sendo praticados há duas semanas nas principais praças. A exceção ainda é São Paulo, onde a arroba (15 quilos) do boi, que estava sendo comercializada a R$ 45,00 e R$ 46,00, ainda não recuperou totalmente este valor. "Em Goiânia e Mato Grosso do Sul, os frigoríficos já voltaram a pagar R$ 42,00 pela arroba. No Mato Grosso o preço também retornou aos R$ 39,00 que vinham sendo pagos há duas semanas. Somente em São Paulo os preços ainda não retornaram aos R$ 46,00 mas, mesmo assim, esse valor já está em R$ 44,00 a arroba, o que é bastante próximo", afirmou. O presidente do Fórum informou que os frigoríficos também prometeram, além de regularizar os preços, paralisar completamente as importações de carne da Argentina . "Esta quantia era irrisória, mas eles disseram que não irão mais importar", afirmou. Antenor Nogueira salientou, contudo, que os pecuaristas esperam as vendas da semana que vem para ver se a promessa será, de fato, honrada. Com relação ao pagamento que a entidade fazia, junto com a Agência de Promoção das Exportações, Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), para promover a carne nacional no exterior, Antenor Nogueira informou que a entidade ainda não regularizou o pagamento. O programa tem um custo de R$ 5 milhões, rateado entre o governo e as entidades privadas. A CNA , que contribui com R$ 500 mil, suspendeu o pagamento do mês passado como represália à redução de preços da carne imposta pelos frigoríficos aos pecuaristas.