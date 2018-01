Pedágio: 78% dos usuários em SP reclamam A quarta Pesquisa de Satisfação dos Usuários com as Concessionárias Rodoviárias, realizada em junho passado, revelou que o pedágio continua sendo o principal item de insatisfação dos motoristas em relação às 12 empresas que administram 3.500 km das 22 mil vias pavimentadas do Estado de São Paulo. Segundo o estudo, feito pelo Instituto Indago e divulgado esta tarde, 78% das 4.464 pessoas ouvidas afirmaram que consideram o preço do pedágio alto e muito alto (46% consideram o preço muito alto e 32%, alto); 20% acham as tarifas adequadas e os demais não se pronunciaram. O índice manteve-se estável em relação à penúltima pesquisa, de dezembro de 2000, quando os mesmos 78% declararam que a tarifa era alta ou muito alta. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados se disseram satisfeitos com as concessionárias rodoviárias; 19% mostraram-se indiferentes e 5%, insatisfeitos. O índice de satisfação também permaneceu estável em relação à pesquisa de dezembro de 2000, quando 75% das pessoas afirmaram estar satisfeitas com as empresas (21% foram indiferentes e 4% insatisfeitas na época). A pesquisa de junho ouviu 3.264 motoristas e 1.200 pedestres. O programa de concessões inclui 12 companhias: nove assumiram as estradas em 1998 e três no ano passado. A pesquisa de junho mostrou também que 57% dos usuários acham que a quantidade de postos de pedágio nas estradas é alta e muito alta (33% consideram muito alta e 24%, alta); 36% acreditam que o número de postos é adequado; outros 7% disseram que o número é baixo. Neste item, houve melhora em relação à pesquisa de dezembro, quando 62% dos participantes disseram que a quantidade de pedágios era alta e muito alta. Segundo Couto, as estradas privatizadas têm 76 postos de pedágio, com previsão de instalação de apenas mais três, na malha da SPVias (região de Sorocaba). Segundo o coordenador da Comissão de Concessões Rodoviárias do Estado, José Vitor Couto, embora o pedágio apareça nesta e nas pesquisas anteriores como um dos itens de descontentamento, o governo estadual não pretende modificar os contratos de concessão. "Qualquer alteração significa que governo assumiria a conta", disse ele. Segundo Couto, as empresas investiram R$ 1,4 bilhão em obras nas estradas, custeadas pelos pedágios. Ele afirmou que, embora reclamem da tarifa, os usuários têm aprovado os serviços das empresas. Renovias é campeã e SPvias a lanterninha A última pesquisa mostrou que a concessionária Renovias, administradora de estradas da região de Campinas até a divisa de Minas Gerais, foi a que obteve o melhor índice, com 90% de aprovação (4 pontos percentuais acima do resultado de dezembro). A concessionária SPvias, da região de Sorocaba, teve o pior desempenho entre as 12 empresas, com 62% de aprovação; porém, melhorou em relação à pesquisa anterior, quando teve 56%. A concessionária que registrou a maior queda de popularidade nos últimos seis meses foi a Viaoeste, que envolveu-se na polêmica do pedágio cobrado na Rodovia Castello Branco entre São Paulo e Alphaville. Segundo o estudo, o índice de aprovação da Viaoeste caiu de 82% em dezembro para 72% em junho.