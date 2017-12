Pedágio da Anhanguera será único A Comissão de Concessões da Secretaria de Estado dos Transportes decidiu ontem à noite suspender, por tempo indeterminado, a cobrança de pedágio nos dois sentidos do sistema Anhangüera-Bandeirantes, como havia sido divulgado. Hoje, a cobrança é feita só em um sentido. A comissão havia autorizado a AutoBAn, empresa que administra o sistema, a mudar a forma de cobrança para veículos de cargas e ônibus. A cobrança seria a metade da tarifa na ida e o restante na volta. Dessa, maneira, os motoristas pagariam R$ 2,70 em cada sentido, totalizando os atuais R$ 5,40 pagos em um só sentido. Segundo o assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado, Carlos Breda, haveria uma economia de até 15% para transportadoras e profissionais autônomos. De acordo com a entidade, amaioria dos caminhões nem sempre retorna imediatamente ao local de partida. É comum pegarem encomendas e, em outras estradas, pagarem mais taxas. Breda afirma que, com isso, levam desvantagem por pagar a tarifa total.