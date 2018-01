Pedágio em Jacareí opera com tarifa partilhada A NovaDutra, concessionária que administra a Via Dutra, começa a operar amanhã a nova praça de pedágio de Jacareí, no km 165. O posto vai aumentar a base de arrecadação e o dinheiro a mais arrecadado será transformado em redução da tarifa no trecho entre Pindamonhangaba e São Paulo, já que a concessionária não pode lucrar com essa nova cobrança. O pedágio de Jacareí vai operar em regime de tarifa partilhada com as praças de Parateí Sul (km 180, em Guararema) e Parateí Norte (km 204,5, em Arujá). A atual tarifa de R$ 4,50 será reduzida no trecho para R$ 4,20, dividida em R$ 2,00 no pedágio de Jacareí (nos dois sentidos), R$ 2,20 em Guararema (que cobra só no sentido Rio-SP) e R$ 2,20 em Arujá (que cobra só no sentido SP-Rio). A redução da tarifa foi pedida pelo Ministério dos Transportes depois da greve dos caminhoneiros, em 1999. Na época, o governo federal realizou uma pesquisa entre os motoristas sobre a possibilidade de reduzir os serviços em troca de tarifas mais baixas. A hipótese foi afastada. A construção de uma nova praça foi a solução encontrada, pois permitiria a cobrança de tarifa de maior volume de veículos. Com essa iniciativa, mais de 65% dos motoristas obterão um desconto médio de 7%. Motoristas de Arujá, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Itaquaquecetuba, Santa Isabel e Guararema terão desconto de 51,1%, uma vez que, para eles, a atual tarifa de R$ 4,50 cairá para R$ 2,20. Eles não passarão por Jacareí. A partir de amanhã, 208 moradores, de seis bairros de Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, terão redução de 65% no valor do pedágio no km 19 da Rodovia José Della Vechia.