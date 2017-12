Pedágio em rodovias gaúchas fica mais caro em 1º de janeiro As tarifas de pedágio nas estradas do Rio Grande do Sul ficarão mais caras a partir do dia 1º de janeiro. O aumento será de 28,79% para automóveis e de 25,35% para caminhões e veículos comerciais. O reajuste equivale a 2,5 vezes a inflação, de 11,02%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e reconhecida pelo governo federal para o ano. O aumento vale para os sete pólos rodoviários no estado. O reajuste foi submetido à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). A presidente da agência, Maria Augusta Feldmann, garantiu que vai homologar o aumento, amparado em lei. A única possibilidade de redução do índice é um acordo entre o governo do estado e a Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias (AGCR). Segundo a AGCR, que já avisou que não abre mão do aumento, 15,25% do total do reajuste é relativo aos índices oficiais de inflação no setor de transportes, como óleo diesel, cimento e pó de pedra. O restante se refere a perdas de um período de dois anos, durante o governo anterior, no qual as praças de pedágio ficaram sem cobrar reajuste. As informações são da Agência Brasil.