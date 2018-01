Pedágio fica mais caro amanhã Quem for viajar de carro a partir de amanhã pelas estradas paulistas vai pagar tarifas mais caras nos pedágios. O reajuste é de 13,87% - variação do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) nos últimos 12 meses. Nas principais estradas, como Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes, Ayrton Senna e alguns trechos da Castelo Branco, a tarifa sobe para R$ 5,40. Esse é o maior valor cobrado e passa a valer também para as rodovias Piaçagüera-Guarujá, Padre Manuel da Nóbrega e Dom Pedro I. Na Carvalho Pinto, o pedágio será de R$ 3,00 e na Raposo Tavares, R$ 2,20. Na Washington Luís, o valor vai variar de R$ 3,20 a R$ 5,20.