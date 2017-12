Pedágio mais caro na Osório-Porto Alegre A tarifa de pedágio na rodovia Osório-Porto Alegre estará 15,38% mais cara a partir de amanhã. O reajuste foi autorizado pelo Ministério dos Transportes e publicado hoje no Diário Oficial da União. O pedágio para carro de passeio passa de R$ 2,60 para R$ 3,00 nas praças instaladas numa única direção. Já a tarifa nos postos bidirecionais sobe de R$ 1,30 para R$ 1,50. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) informou que o porcentual concedido para a concessionária é maior do que o autorizado para as demais empresas que exploram as rodovias federais em função de obras que vão ser feitas naquela estrada. O índice autorizado levou em conta o impacto dos custos conforme determina o contrato de concessão e os gastos que a empresa terá com a construção, por exemplo, de uma ponte próximo a Porto Alegre.