Pedágio mais caro na Rio-Teresópolis As tarifas de pedágio na rodovia Rio-Teresópolis estão mais caras 11,11%, na faixa principal, e 12%, na parte auxiliar, a partir da próxima segunda-feira. O reajuste foi autorizado em portaria do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) publicada hoje no Diário Oficial. Com isso, o pedágio nas praças principais passa de R$ 3,60 para R$ 4,00 e nas praças auxiliares de R$ 2,50 para R$ 2,80. Com esta decisão, o DNER completa o reajuste de três das cinco concessionárias que exploram estradas federais no País. Falta decidir os porcentuais de reajuste da concessionária que opera a estrada Rio-Petrópolis e da que opera Osório-Porto Alegre. De acordo com os contratos de concessão, esses reajustes já deveriam ter sido autorizados em agosto em outubro deste ano.