Pedágio na Régis e Fernão começa até o Natal Duas das principais rodovias do País, Fernão Dias e Régis Bittencourt, começarão a cobrar pedágio até os feriados de Natal e Ano Novo. A cobrança, no entanto, deve ocorrer em apenas algumas praças de pedágio já que nem todas ficaram prontas por causa de problemas com o licenciamento ambiental. As concessionárias garantiram que os usuários serão avisados com antecedência da cobrança. No caso da Fernão Dias, o preço do pedágio no leilão foi de R$ 0,997 e da Régis, R$ 1,364. Com o reajuste da inflação, esses valores devem subir para R$ 1,10 e R$ 1,50, respectivamente.