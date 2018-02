Pedágio nas rodovias paulistas terá reajuste a partir de 1º de julho

O pedágio nas rodovias estaduais paulistas terá aumento de até R$ 0,20 em 805 praças, de acordo com o reajuste contratual anual das tarifas que entra em vigor a partir da 0h do dia 1º de julho, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A tabela completa com as novas tarifas foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado. Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado sempre no dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das atuais 20 concessionárias de rodovias paulistas.

Segundo a Artesp, os índices autorizados são os menores em 11 anos. Em 12 concessionárias será aplicado o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado nos últimos doze meses, que foi de 1,57%. Em mais oito concessionárias, a taxa contratual é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou 3,59% no período. Com isso, na maioria das praças (66%) foi adotado o menor índice (IGP-M). Em três praças o reajuste não será repassado para os usuários: nos bloqueios de Diadema e Batistini do Sistema Anchieta-Imigrantes e em Sorocaba, na praça da Rodovia José Ermírio de Moraes (SP 75, km 12,5).

De acordo com a Artesp, nos últimos seis anos, a receita dos pedágios viabilizou R$ 36,6 bilhões em investimentos em obras, manutenção e operação dos 6,9 mil quilômetros de rodovias paulistas sob concessão. “Isso melhorou o tráfego e a segurança do usuário e, como resultado, 19 das 20 melhores rodovias do Brasil são do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, segundo levantamento técnico da Confederação Nacional do Transporte (CNT)”, diz a agência.