Pedágio pode subir 14% O preço do pedágio deve aumentar 14% nas rodovias Presidente Dutra (São Paulo-Rio de Janeiro), Ponte Rio-Niterói e na BR-040 (Rio de Janeiro-Juiz de Fora). O ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, vai homologar, na próxima semana, o porcentual para as concessionárias. O reajuste passaria a valer a partir do dia 1º de agosto. Mas a NovaDutra, concessionária que cuida da rodovia Presidente Dutra, informou que as novas tarifas vão ser cobradas até 72 horas após a divulgação do índice. O prazo é necessário para a divulgação dos preços nos jornais e para o ajuste das praças às novas tarifas de pedágio. Caso seja confirmado o índice de 14%, o preço do pedágio para carro de passeio, na Via Dutra, subirá para R$ 4,30. Já na Ponte Rio-Niterói, o pedágio deve ficar em torno de R$ 1,70 e, na Rio de Janeiro-Juiz de Fora, em R$ 3,80.