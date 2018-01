Pedágios vão subir 9% em São Paulo O diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Ulysses Carraro, afirmou hoje que autorizou um reajuste de 9,075% no pedágio nas rodovias sob concessão, a partir da zero hora de 1º de julho. De acordo com ele, o pedágio na Bandeirantes vai para R$ 5,10. No caso da Imigrantes, o valor vai para R$ 14,40. O índice utilizado foi o IGP-M dos últimos 12 meses. O reajuste anual está previsto no contrato de concessão definido em 1997 e tem como data-base 1º de julho. Dessa vez, o repasse não será dividido, como ocorreu em 2003, quando o IGP-M foi superior a 30%.